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Сайты ряда российских СМИ оказались недоступны из-за аварии в Европе

Общество

В настоящее время ведутся восстановительные работы

Москва, 9 ноября 2017, 14:07 — REGNUM  Сайты ряда российских СМИ временно перестали работать утром 9 ноября из-за технических проблем, возникших в одном из европейских дата-центров. Об этом заявил РБК гендиректор компании Group-IB Илья Сачков.

Так, технические проблемы возникли у газеты «Ведомости», агентства «Росбалт» и издания Znak.com.

«Там какие-то неполадки у провайдера, то есть это не похоже на компьютерную атаку на данный момент, — говорит Сачков. — Мы не видим ни в наших системах, ни в системах коллег каких-то данных, что это компьютерные преступники. Что-то на стороне телеком провайдера, который обслуживает эти СМИ».

Главный редактор ИА «Росбалт» Николай Ульянов и заместитель главного редактора Znak.com Дмитрий Колезев сообщили РБК, что интернет-сайты временно не работали из-за того, что в Европе произошли «отключения электричества» в одном из дата-центров.

Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов рассказал, что проблема возникла на стороне провайдера OVH.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

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Проблемы СМИ
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