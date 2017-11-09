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В адрес Полански поступило еще пять обвинений в совращении малолетних

Общество

Предположительно, случаи домогательства произошли в период с 1969 по 1977 год

Лондон, 9 ноября 2017, 13:44 — REGNUM  К обвинениям в адрес режиссёра Романа Полански о совращении несовершеннолетних прибавилось еще пять показаний женщин, которые пожелали оставаться неназванными, сообщает 7 ноября британская газета The Sun.

По словам женщин, случаи домогательства произошли в период с 1969 по 1977 год, когда жертвам было от 9 до 16 лет.

Одна из женщин сказала, что ее отец, работавший в киноиндустрии, в 1976 году привелее домой на ужин к Полански. На встрече также присутствовали актерыДжек Николсон и Анжелика Хьюстон. Режиссер стал приставать к девочке во время ужина, сидя напротив ее отца.

Таким образом, против режиссера выдвинуто уже 10 обвинений в изнасиловании.

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Ранее писательница и актриса Саманта Геймер обвинила Полански в том, что он изнасиловал ее в 1977 году, когда Геймер была 13-летним ребенком. Обвинение было предъявлено режиссеру в марте 1977 года.

19 октября 2017 года писательница и актриса заявила, что режиссер давно был наказан за свое преступление и его необходимо простить. Полански также был обвинен в склонении к употреблению ребенком наркотиков перед актом насилия. Режиссер признал свою вину в изнасиловании после того, как судом были сняты более серьезные обвинения.

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