Укрепление базы сельского здравоохранения Оренбуржья: новый современный ФАП

Оренбург, , 13:28 — REGNUM В селе Кубанка Переволоцкого района Оренбургской области, где проживают 923 жителя, открывается современный фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона, медицинское учреждение, прежде располагавшееся в приспособленном помещении, получило новую прописку. Новый модульный ФАП площадью 78 квадратных метров построен в центре села по типовому проекту. Имеются все необходимые для обслуживания пациентов помещения: кабинеты приема, патронажной детской медсестры, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, комната персонала, холл для пациентов, санитарно-бытовые помещения. Все кабинеты оснащены в соответствии со стандартами. Созданы комфортные условия, имеется холодное и горячее водоснабжение, газовое отопление, система вентиляции, кондиционирования.

ФАП оснащён новой мебелью, необходимым медицинским оборудованием. Соблюдены правила доступной среды, установлены пандусы для передвижения инвалидов-колясочников. Благоустроена прилегающая территория. Подъездные пути к зданию заасфальтированы.

Заведующая кубанским ФАПом Луиза Астравлянчик, имеющая большой профессиональный опыт, работает не только с пациентами своего села, но и жителями соседнего, расположенного в четырёх километрах, села Родничное, где проживает 101 человек. Этот населённый пункт медицинский работник посещает дважды в неделю.

В селе Кубанка действует отделение скорой медицинской помощи, обслуживающее северную зону Переволоцкого района. Работают врач и четыре фельдшера, есть два автомобиля.

Здравоохранение Переволоцкого района представлено районной больницей с круглосуточным стационаром на 120 коек, дневным стационаром на 12 коек, поликлиникой на 600 взрослых и 100 детских посещений. В семи врачебных амбулаториях развернуто 18 коек дневного стационара. Действуют 27 ФАПов. В службе «Мобильный ФАП» — три выездные бригады. Районная служба скорой медицинской помощи охватывает все населенные пункты; в автопарке скорой медпомощи 10 автомобилей, в 2016 году получены две новые машины.

«При поддержке областной и муниципальной власти, а также в рамках социального партнерства, укрепляется материально-техническая база районного здравоохранения. Так, в прошлом (2016) году капитально отремонтирован и оснащён абрамовский ФАП, отремонтирован капитоновский ФАП. В этом году открыт стоматологический кабинет в степановской врачебной амбулатории, выполнен ремонт в преторийской врачебной амбулатории. Во всех ФАПах есть канализация, горячее и холодное водоснабжение», — сказал главный врач Переволоцкой районной больницы Сергей Кадочкин.

По данным регионального минздрава, сельское население области обслуживают специалисты 28 районных больниц и семи больниц городских округов, а также 154 врачебных амбулаторий и 933 ФАПа. Сохранены все действующие ФАПы, даже в населенных пунктах, где число жителей ниже нормативного, в частности, в 130 селах с населением менее 100 человек.

Строятся новые объекты. Уже действуют 17 новых современных модульных ФАПов. Ведётся строительство пяти объектов. Еще 14 будут построены до конца 2020 года в рамках государственной программы развития села.