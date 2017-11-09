В Чечне построят парки имени Гейдара Алиева и короля Иордании

Грозный, , 13:19 — REGNUM В столице Чечни в скором времени появятся несколько новых скверов и парков. Их строительство ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Один из парков будет назван именем президента Азербайджана Гейдара Алиева. Другой будет назван в честь короля Иордании Абдаллы II, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в мэрии Грозного.

Сквер имени Гейдара Алиева будет разбит в центре города. На площади около 10 тыс. кв. метров расположатся монумент в честь главы Азербайджана и две Девичьи башни. В парке высадят клены, липы, березы и многолетние цветы.

Парк имени короля Иордании Абдаллы II будет открыт в Октябрьском районе Грозного, На площади 6,4 гектара расположатся первый в городе скейт-парк. Будет построен также на территории сквера летний амфитеатр, оборудованы спортивные и детские площадки и зоны отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечню и Иорданию связывают давние дружественные отношения. Именем короля Иордании Абдаллы II и его отца Хусейна бен Талала названы парк и улица города Грозного. Парк и улица города Аммана в Иордании носят имена Ахмата-Хаджи и Рамзана Кадыровых.

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Как отметили в мэрии Грозного, оба строящихся парка будут открыты уже к концу 2017 года. Всего по проекту формирования комфортной городской среды в Чечне будут благоустроены 82 двора и созданы четыре парка. Два из них уже построены.

Так, 17 сентября в День чеченской женщины глава Чечни Рамзан Кадыров открыл Цветочный парк. На территории 45 тыс. кв. м высажено 150 тыс. различных цветов, тысячи кустарников и деревьев. Центральное место в парке занимает водопад высотой 18 м. По словам мэра Грозного Муслима Хучиева, чеченский лидер сам спроектировал его. Также в день города Грозного 5 октября был открыт сквер имени художника Петра Захарова.