Оренбуржье демонстрирует успехи медицины в службе родовспоможения

Оренбург, , 13:19 — REGNUM В Оренбургском областном перинатальном центре успешно решается задача по развитию внутриутробной хирургии. Выполнена очередная уникальная внутриутробная операция по стентированию (вмешательство с целью установки специального каркаса) при аномалии развития почки у плода, позволяющая сохранить функцию жизненно важного органа. Контрольное обследование показало, что после вмешательства размеры почки уменьшились до нормы, общее состояние плода улучшилось. Беременная женщина выписана под наблюдение по месту жительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Оренбуржья.

Стоит отметить, это уже третья внутриутробная операция на почке, проведённая ребёнку до его рождения, на второй половине беременности. Медики подчёркивают, что уникальные вмешательства, проведённые ребёнку до его появления на свет, позволяют сохранить жизнь и здоровье малышу, а женщине обрести радость счастливого материнства.

Уже появился на свет малыш, первым прооперированный в утробе матери. Мальчик родился здоровым. В центре детской хирургии ему проведена операция по удалению отработанного стента. Обследование показало, что почка работает нормально.

За год работы в областном перинатальном центре проведено девять высокотехнологичных внутриутробных операций. Кроме внутриутробного стентирования почки, выполнено шесть внутриутробных переливаний совместимой донорской крови при резус-конфликтной беременности. Вмешательства выполняются в условиях операционной, под контролем современной ультразвуковой техники. У всех шести женщин в результате переливания крови плод сохранён, роды прошли нормально, родились здоровые дети.

«Выполняется задача по развитию высокотехнологичной медицины в службе родовспоможения, поставленная губернатором области Юрием Бергом. Сегодня областной перинатальный центр, являющийся учреждением родовспоможения самого высокого, третьего, уровня готов оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь не только жителям Оренбуржья, но и соседних регионов», — сказали в минздраве области.

Напомним, областной перинатальный центр открыт в 2016 году на базе областной клинической больницы №2 в рамках федеральной программы. За прошедший год специалисты учреждения родовспоможения самого высокого уровня помогли появиться на свет 5,5 тыс. малышей.

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Высокий уровень квалификации специалистов, уникальное оборудование, современные методики позволяют оказывать медицинскую помощь в самых сложных случаях. Благодаря передовым технологиям сохранена жизнь 17 малышей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов до 1 килограмма — появившихся на свет намного раньше положенного срока.

Самый маловесный спасённый ребёнок — мальчик весом 550 грамм. За 88 дней пребывания в перинатальном центре под контролем врачей малыш окреп, набрал вес до 2 кг и выписан домой. Самый крупный ребёнок — девочка весом 5,9 кг.

Восьми новорожденным, появившимся на свет в крайне тяжелом состоянии, позволил сохранить жизнь высокотехнологичный метод — гипотермия, когда в течение 72 часов с использованием уникального оборудования проводится охлаждение тела ребенка для сохранения функций мозга. Такое лечение оказывается в условиях реанимации, под постоянным строжайшим контролем медиков.

Нейрохирургические операции при скоплении жидкости в головном мозге, проведённые в течение первого месяца жизни младенцев, позволили сохранить жизнь шести малышам.

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