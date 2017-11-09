В Воронежской области за год появилось почти 1,8 тыс. га новых лесов

Воронеж, , 13:16 — REGNUM В Воронежской области перевыполнен план по посадке леса — по данным на ноябрь искусственные лесные насаждения были высажены на площади 1793 га, что на 3% превышает запланированный годовой объем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Лидером по итогам года названо Новоусманское лесничество, где посажено 319 га новых лесов (на 65 га больше планового задания). По 260 га высажено в Давыдовском и Донском лесничествах, более 80 га — в Сомовском и Теллермановском лесничествах.

Также приближаются к завершению работы по дополнению ранее созданных лесных культур — по мере необходимости к ним подсаживают новые сеянцы взамен погибших. В разгаре мероприятия по оказанию содействия естественному лесовосстановлению, которые выполняют с целью создания благоприятных условий для прорастания опадающих семян и роста всходов под пологом древостоев и на вырубках.

На сегодняшний день общий объем лесовосстановительных работ, который складывается из искусственного лесовосстановления, дополнения и содействия естественному лесовосстановлению, составляет 2021 га, или 96% от годового плана.