ВОЗ признала Узбекистан страной, свободной от кори и краснухи

Ташкент, , 13:14 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала Узбекистан страной, ликвидировавшей корь и краснуху, сообщает представительство ЮНИСЕФ в Ташкенте.

Отмечается, что страна добилась ликвидации данных заболеваний с января 2014 года по декабрь 2016 года, этот факт в значительной степени способствует ликвидации кори и краснухи во всем европейском регионе.

Вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК) была внедрена в Национальный календарь иммунизации Узбекистана в 2007 году. В организации подчеркнули, что две инъекции вакцины, сделанные детям в возрасте одного года и шести лет, создают достаточный иммунитет против этих заболеваний на всю жизнь.

При этом показатели охвата вакцинацией КПК в стране составляют 99,5% при первой вакцинации и 99,7% при второй.

«Дети в возрасте до 14 лет составляют 27% населения Узбекистана. Иммунизация является одной из самых успешных и экономически эффективных инвестиций в здравоохранение, которую мы можем сделать для будущих поколений», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

Он добавил, что организация будет продолжать работать с правительством, международными партнерами и местными сообществами для достижения и поддержания всеобщего охвата календарной иммунизацией.

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