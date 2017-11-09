В Ярославской области владелец АЗС вложил 6 млн рублей в ремонт дороги

Рыбинск, Ярославская область, , 13:11 — REGNUM В Рыбинске создан прецедент успешного взаимодействия частного бизнеса и городской администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В результате отремонтирован Арефинский трактор, на котором уложен новый асфальт.

Как сообщают в администрации Рыбинска, дорога, ведущая к автозаправочной станции в Заволжском микрорайоне, не видела ремонта более трех десятков лет. Жители постоянно жаловались на ее состояние.

«Владелец АЗС обратился в администрацию с предложением отремонтировать дорожное покрытие. В настоящее время приоритет в ремонте за бюджетные средства отдается основным транспортным магистралям, дорогам, по которым ходит общественный транспорт. Поэтому мы поддержали идею инвестировать средства в ремонт автодороги, ведущей к предприятию, тем более, ей пользуются преимущественно клиенты АЗС», — говорит Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

К работам приступили полторы недели назад. На участке от съезда с волжского моста и до автозаправки срезали остатки старого асфальта, положили два слоя нового асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом станет выравнивание обочины автодороги. Полностью дорога будет готова к концу недели.

Между тем мэрия Ярославля сообщает о том, что на внебюджетные средства проведен ремонт улицы Максимова в центре города. Там, про словам главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Любови Суровой, были задействованы внебюджетные источники, подрядчики положили 16 тонн асфальта.