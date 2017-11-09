Готовь сани летом: в Анапе начали устанавливать новогодние ёлки

Краснодар, , 12:24 — REGNUM В городе-курорте Анапа Краснодарского края рабочие начали монтировать каркас для будущей зеленой красавицы. И ничего, что на календаре пока только ещё первая декада ноября и до любимого праздника осталось почти два месяца. Искусственная ёлка появится рядом с крупным торговым центром города. Её высота составит 15 метров.

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Столь раннему появлению на улицах главного атрибута зимнего праздника горожане уже не удивляются. По их словам, ёлку здесь устанавливают каждый год именно в это время. В 2016 году это произошло и ещё раньше — в конце октября.

Между тем, у многих жителей курорта это все же вызывает недоумение, а у многих и возмущение. Горожане полагают, что ставить ёлку осенью все же рановато. За два месяца она успеет приесться: «К 31 декабря уже тошнит от всей этой новогодней атрибутики..»

«Вот обидно, что уже искусственные ели начали устанавливать! Это же полный идиотизм — ставить ёлку почти в середине осени! Солнце светит, трава зеленеет, ёлки новогодние стоят», — пишут пользователи соцсетей.

«У маленьких детей происходит трансформация сознания про новогодний праздник, и праздничные атрибуты в сам праздник уже не играют роль праздничных! … Хоть к Путину обращайся и подписи собирай, чтобы был введён запрет на установку ёлок раньше 15 декабря и продажу всех новогодних товаров не раньше 1 декабря», — сетуют горожане.

Другие, напротив, уже ждут Нового года и, чтобы продлить предвкушение «предстоящего праздника, волшебства и сказки», начинают и уже в начале декабря украшать свои квартиры и подъезды гирляндами и шарами.

Добавим, что в городе-курорте Геленджик отмечать Новый год начнут уже с 15 декабря. В этот день состоится праздник с интерактивными программами «Новогодние узоры».

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