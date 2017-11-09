Шесть самолетов, направлявшихся в «Домодедово», ушли на запасные аэродромы

Москва, , 12:33 — REGNUM Шести самолетам, летевшим в аэропорт «Домодедово», 9 ноября пришлось уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана. Помимо этого, согласно информации «Яндекс. Расписания», 23 рейса задерживаются, еще девять отменены.

«Решение о посадке в условиях тумана принимает командир воздушного судна (КВС) в зависимости от установленного для него метеоминимума — минимального значения видимости, при котором конкретному КВС разрешено выполнять взлеты и посадки, — цитирует АГН «Москва» представителя пресс-службы аэропорта. — Раннее КВС шести самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы».

В настоящий момент погодные условия благоприятные — видимость на аэродроме выше 4 тыс. метров. Обе взлетно-посадочные полосы аэропорта сертифицированы для работы в сложных метеоусловиях.

Задержки рейсов наблюдаются и на других аэровокзалах Москвы. Так, в «Шереметьево» задержаны десять рейсов, а во «Внуково» — три.

Накануне сообщалось, что по данным «Яндекс. Расписания» на 10:30 мск в московских аэропортах было задержано 35 рейсов. Из них 20 — в «Домодедово», 13 — в «Шереметьево» и два — во «Внуково».

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