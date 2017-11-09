В Ленобласти украли ели, высаженные в память о погибших над Синаем детях

Всеволожск, Ленинградская область, , 11:42 — REGNUM У мемориала «Сад памяти» в городе Всеволожск Ленинградской области, созданного в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году, циничные и трусливые вандалы выкопали ели, символизирующие погибших при крушении самолета детей. В настоящее время все шесть деревьев заменены на новые. Об этом сегодня, 9 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района.

«Это настоящий вандализм. Это не просто ёлочки, а символ. Какие-то люди этого не понимают. Уже высажены новые. Прошло совещание с полицией. Изменены маршруты патрулирования, чтобы этому мемориальному комплексу уделялось более пристальное внимание. Это общественное место, огородить нельзя. Планируется поставить видеонаблюдение, но это займет не менее двух месяцев, поскольку нужно ещё сделать проект», — рассказали в пресс-службе районной администрации.

Обнаружил пропажу деревьев кто-то из родственников погибших. Украдены те ёлочки, которые были посажены в самом дальнем краю «Аллеи памяти».

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Сад памяти» открылся во Всеволожске 31 октября 2017 года, во вторую годовщину трагедии. В церемонии участвовали родственники погибших, а также министр транспорта Максим Соколов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На аллее вдоль Дороги Жизни высадили 128 красных кленов по числу погибших семей и 25 елей, символизирующих прерванные детские судьбы.

В крушении российского самолета в Египте два года назад погибли 224 человека. Большинство из них были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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