В Ярославской области скрывают результаты проверок детского питания?

Ярославль, , 11:35 — REGNUM Департамент образования Ярославской области не доводит до детсадов и школ результаты проверок организации питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Экспертный совет при комитете по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярославской областной думы совместно с общественниками и представителями областной и городской власти подвели промежуточные итоги деятельности рабочей группы по вопросу укрепления здоровья детей в школах и дошкольных учреждениях.

«Мы посетили шесть образовательных учреждений. Это были и школы, и детские сады. Мы проверяли уровень освещенности, оснащенность мебелью, состояние спортивных залов, организацию питания и состояние учреждений в целом. По итогу мы сформировали предложения, которые рассмотрим на заседании комитета и предложим правительству для реализации», — отметила председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.

Однако ее коллега, депутат областной думы и детский омбудсмен Михаил Крупин считает, что все не так спокойно.

«При проведении проверок организации питания мы зачастую сталкиваемся с нарушениями. Несмотря на то, что аппаратом Уполномоченного по правам ребенка была обобщена информация и направлены информационные письма в адрес областного департамента образования для сведения и дальнейшего перенаправления в образовательные организации области, ни в одной из тех школ и детских садов, что мы проверяли, такие письма обнаружены не были» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

В департаменте образования Ярославской области удивились этой ситуации

«Всю информацию, необходимую детским садам и школам и школам, мы доводим до этих учреждений. И сообщения Уполномоченного по правам ребенка не стало исключением. Мы с детским омбудсменом встретимся и разберемся почему у нас разная информация о факте доставки его информационных сообщений», — пояснилакорреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Михаил Крупин предложил принять к рассмотрению специальный доклад об организации системы питания в образовательных организациях в Свердловской области. Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области была проведена колоссальная работа по сбору, анализу и обобщению информации о системе питания в образовательных организациях и о тех проблемах, которые характерны для всех субъектов федерации. И ярославский детский омбудсмен считает, что это этот опыт можно использовать в нашем регионе.