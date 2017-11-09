Охраняемому лесопарку «дорезали» площади: ВСМ Москва – Казань

Казань, , 11:35 — REGNUM В Казани площадь особо охраняемой природной территории местного значения — городского леса «Лебяжье», в районе которой должна пройти высокоскоростная магистраль Москва — Казань, увеличили. Постановлением исполкома города внесены соответствующие изменения по площади участков, включённых в состав лесопарка в августе 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о территории из числа неразграниченных земель по проспекту Победы в Советском районе Казани, которые вошли в состав особо охраняемой территории 25 августа 2016 года. Их площадь была увеличена с 70 483 кв. м. до 82 733 кв. м.

Кроме того, в постановлении в качестве входящего в состав лесопарка участка указан надел с кадастровым номером 16:50:060203:28. Между тем в публичной кадастровой карте, он по-прежнему определён как территория для объектов общественно-делового значения и предназначен для размещения медицинского диагностического центра. Площадь участка — 10 244 кв. м, кадастровая стоимость — 78 930 941,96 рубля. Последние уточнения сведений в государственном кадастре недвижимости по этой площадке вносились 18 мая 2017 года.

Напомним, также в мае на баланс МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» было передано 12 участков в «Лебяжьем». Учреждение в рамках бессрочного пользования должно было обеспечить здесь сохранение режима использования, как особо охраняемой природной территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСМ Москва — Казань должна стать первой магистралью в стране, где транспорт будет двигаться со скоростью от 200 до 400 км в час. Это позволит пассажирам добираться от столицы страны до столицы Татарии за 3,5 часа. Протяжённость трассы заявлена 770 км, а стоимость — 1,26 трлн рублей.

Запустить ВСМ планировали до 2022 года, но в конце октября 2017 года в федеральных СМИ прошла информация со ссылкой на источник в РЖД и министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова о том, что строительство данного участка магистрали под вопросом. Его судьбу решат после завершения работ по участку до Владимира, который планируют сдать к 2023 году.

Перед этим банк БРИКС сообщил о своём возможном участии в финансировании проекта строительства ВСМ.

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