Якутия волнуется о языке: Если татарам дадут 2 часа, то и нам тоже можно?

Якутск, , 12:32 — REGNUM В Якутии заинтересовались информацией о согласии министра образования РФ Ольги Васильевой поддержать изучение татарского языка как государственного в объёме 2 часа в неделю. В республике уже задумываются о том, что если будет позволяющий это делать федеральный закон, то и практиковать аналогичным образом изучение якутского тоже не мешало бы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 9 ноября депутат Госсобрания региона, директор национальной школы — республиканского лицея — Иван Шамаев.

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Он заверил, что сегодня в республике отсутствует ситуация, когда учеников принуждают учить якутский язык, даже если среди них есть саха по национальности, и практиковать это и не планируют. Но иметь официальное разрешение федцентра на преподавание своего языка как государственного 2 часа в неделю было бы неплохо, подчеркнул депутат.

«Это было бы кстати, если бы отстояли эти 2 часа обучения языку в республиках. Но если, допустим какой-нибудь, к примеру, Иванов не хочет учить якутский язык, то никто из этого трагедию не будет делать. Но тогда чего стоят высказывания Владимира Путина, который сказал, что нельзя без разрешения родителей учить другим языкам: в Татарии можно будет 2 часа в неделю фактически заниматься этим без разрешения», — пытается понять логику федцентра Иван Шамаев.

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Вместе с тем, принуждение преподающих национальные языки школ брать с каждого родителя разрешение на их преподавание кажется ему странным: «Сейчас заставляют родителей детей писать заявления, но я не нашёл в законе требований таких. Добровольно преподавать — да, но необходимость писать заявления не прописана. У нас столько предметов, и что, по каждому нужно брать заявление что ли? По той же обязательной астрономии, к примеру? Лично я совершенно против этого. Зачем обязательно учить астрономию, загружать и без того перегруженнную программу? Это вообще бессмысленно. Ну так давайте тогда требовать, чтобы родители разрешали астрономию учить».

Директор республиканского лицея аргументирует ненужность таких заявлений добровольностью изучения якутского языка в республике, и на этом фоне отмечает странность предписаний прокуратуры, обнаружившей нарушения в этой сфере в законодательных актах администрации Якутска и в работе национальных школ, которые отказались принимать в число учеников несахаязычных детей.

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«Этот тема, которая меня очень сильно волнует. Для нашей школы тоже написали так называемое предписание прокурора. Там пишется, что есть по Якутску распоряжение окружной администрации о закреплении муниципальных образовательных учреждений по территории. Но никакого ущемления прав там нет», — уверен директор республиканского лицея, пояснив, что у русскоговорящих детей, в каком бы районе города они ни жили, всегда есть для выбора русскоязычная школа, куда они могут беспрепятственно пойти учиться.

Вместе с тем, Иван Шамаев обратил внимание на односторонность подхода прокуратуры, которая не считает, что преподавание в некоторых школах Якутска исключительно на русском языке нарушает права детей саха, «но никаких предписаний им нет».

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Директор национальной школы республики также рассказал, что под давлением прокуратуры управление образования Якутска было вынуждено изменить своё распоряжение согласно предписанию: «Они не стали спорить. «Против лома нет приёма» подумали, наверное. И что теперь? Получается, что в Якутске национальной школе нет места, что ли? — недоумевает Иван Шамаев. — Якобы юридические наскоки оказываются чисто политическими, и всё это создало такую нервозную обстановку в школе, что у нас до сих пор волнения по этому поводу продолжаются».

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутии сделала вывод, что в республике якутский язык преподают без письменного согласия родителей и в нарушение права свободного выбора. Эта информация была донесена для ознакомления до главы республики Егора Борисова официальным письмом прокурора региона Николая Пилипчука 3 ноября.

В документе говорится, что указание определить языком обучения школы только один — якутский — является нарушением права не владеющих им граждан на получение образования соответствующего уровня по месту проживания, а в нарушение статьи 44 Закона № 273−03 якутский язык изучается в общеобразовательных организациях в отсутствие документально подтвержденного волеизъявления обучающихся и их родителей.

Письмо стало предметом яростных споров на форумах и в соцсетях. люди разделились на тех, кто недоумевает, кому может мешать якутский язык в национальных школах, если рядом есть русские, и тех, кто возмущён: почему в некоторые школы не принимают детей никаких национальностей, кроме саха.

Напомним, что власти Татарии настаивают на том, чтобы в программах школ республики два часа преподавания татарского языка были обязательными, и, по информации региональных СМИ, министр образования РФ Ольга Васильева согласна пойти региону навстречу. Теперь в регионе ждут от неё письмо, которое, как предполагается, будет получено на следующей неделе и поставит точку в спорах о языковом вопросе в республике.