Оплату проезда по М-4 «Дон» пока отложили: жители властям не верят

Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM Руководство Ростовской области пытается снизить градус напряжённости вокруг проблемы ввода платы за проезд по участку трассы М-4 «Дон». Жители населённых пунктов возмущены тем, что им придётся отдавать часть своих «кровных» за то, чтобы добраться на работу или в больницу, отвезти ребёнка в школу. Этот вопрос был поднят сегодня, 9 ноября, на встрече донского губернатора Василия Голубева и председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергея Кельбаха, сообщает ИА REGNUM.

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Глава региона призвал руководство Госкомпании «Автодор» учесть интересы жителей населённых пунктов, которые будут вынуждены добираться до областного центра по платному участку трассы, а следовательно, ежедневно раскошеливаться. Министерству транспорта Ростовской области и госкомпании дана неделя на проработку решения, которое бы устраивало все стороны конфликта. В свою очередь, Кельбах пообещал, что пока режим платного проезда введён не будет.

Сами жители очень сомневаются, что их освободят от оплаты проезда. Просто чиновники тянут время. И рано или поздно их заставят раскошелиться.

«Понизить градус напряжённости хотят в преддверии президентских выборов, это же очевидно. Сначала нам предложат в обмен на оплату проезда субсидии, которые первое время будут выделяться из регионального бюджета. Спустя год-два субсидирование спустят на муниципалитет, который через некоторое время переложит бремя ответственности на дотационные сельские администрации. Таким образом, в конечном итоге доберутся и до нашего кармана», — считает жительница посёлка Каяльский.

Стоит отметить, что в зоне платного участка М-4 «Дон» расположено 14 хуторов, сёл, посёлков, где проживает более 30 тыс. человек. Машины есть как минимум у 12 тыс. селян. По трассе пролегают 10 внутриобластных автобусных, в том числе школьные, маршрутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 800 жителей сёл Самарское, Задонский, Новобатайск, Опорный, Веселый, Суходольск, Новотроицкое, Каяльский и Воронцовка поставили свои подписи под обращением, адресованным главе Кремля. Селяне просят Владимира Путина о помощи — сделать исключение для них и освободить от платного проезда по М-4 «Дон».

"В наших селах нет работы, и мы ездим в город, чтобы зарабатывать на жизнь. А получается так, что за свой проезд мы должны ещё и дополнительно платить, помимо траты на бензин. Заработная плата не растет, а растут расходы. Это грабеж чистой воды», — возмущаются селяне.

После публикации материала представители Госкомпании «Автодор» заверили, что пытаются найти компромисс с жителями населённых пунктов.

«Мы всегда вели, ведём и будем вести диалог как с пользователями, так и с местными жителями, попадающими в зону притяжения наших дорог. Диалог уже давно ведётся и с жителями населённых пунктов Кагальницкого и Азовского районов. Им предложены варианты, учитывающие справедливую часть выдвинутых требований. Мы будем продолжать переговоры вплоть до достижения взаимоприемлемых решений», — сказано в поступившем в редакцию ИА REGNUM сообщении.

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