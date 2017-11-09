«Ласточка», улетай: в Петербурге недовольны заменой обычных электричек

Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Одиночные пикеты против замены обычных электричек поездами «Ласточка» на направлении «Финляндский вокзал — Белоостров» пройдут в Санкт-Петербурге 10 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября организаторы акции.

«Пассажиры, пользующиеся поездами направления, потребуют вернуть на него обычные электрички», — отметили активисты. Пикетировать будут офис Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК), оператора пригородных перевозок.

С 7 ноября СЗППК запустила поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк). По мнению компании, это поспособствует улучшению транспортного обслуживания населения и создаст комфортные условия для путешествия.

С 8 ноября на восьми рейсах в указанном и обратном направлении произведена замена подвижного состава серии ЭД4М на электропоезда «Ласточка», изменена нумерация и периодичность курсирования пригородных поездов.

Однако проезд в «Ласточке» обходится дороже, отмечает корреспондент ИА REGNUM. Так, разовый билет с Финляндского вокзала до станции Сестрорецк на обычной электричке стоит сегодня 72 рубля, а на «Ласточке» — 81 рубль. Соответственно, дороже обойдутся и абонементы на «Ласточку». При этом время в пути на «Ласточке» на данном направлении, судя по расписанию, остается таким же, как и на обычном электропоезде.

Как оказалось, не все довольны железнодорожным нововведением. Как считают участники предстоящих пикетов, оно больше напоминает завуалированное повышение цен.

«Пару лет назад были полностью обновлены все составы на сестрорецком направлении. Если руководство РЖД действительно заботится об удобстве пассажиров, то почему «Ласточки» — кстати, не скоростные, а обычные поезда — не были добавлены в качестве дополнительных, ведь в расписании есть большие перерывы, на полтора-два часа?» — возмущается петербурженка Анна Шушпанова.

Она предположила, что вскоре могут подорожать и другие маршруты электричек.

В свою очередь в АО СЗППК пытаются сгладить переход к более дорогому типу электропоездов и обращают внимание на то, что абонементные билеты без специального признака «Ласточка», оформленные предварительно до 7 ноября по маршрутам Санкт-Петербург-Финляндский — Сестрорецк и Санкт-Петербург-Финляндский — Белоостров, будут действительны для проезда в электропоездах «Ласточка» до окончания срока их действия.

Разовые проездные документы, оформленные в период с 28 октября по 6 ноября на даты после 7 ноября (без признака «Ласточка»), будут действительны для проезда в пригородных электропоездах «Ласточка» до 16 ноября.

В то же время железнодорожники не намерены отказываться от дальнейшего расширения маршрутной сети «Ласточек». В настоящее время прорабатывается вопрос использования этих поездов на маршруте Санкт-Петербург — Ораниенбаум. «Предварительные итоги маркетинговых исследований показывают значительный интерес со стороны пассажиров», — отмечают в ОЖД.

Там с гордостью констатируют, что в ОЖД — наибольшее на сети железных дорог РФ число маршрутов, которые обслуживаются электропоездами «Ласточка». В зоне обслуживания СЗППК эти поезда задействованы на восьми маршрутах: от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Рощино, Каннельярви и Великого Новгорода.

В сентябре 2017 года исполнилось два года с начала курсирования электропоездов «Ласточка» в зоне обслуживания СЗППК. На всех направлениях с вводом «Ласточек» наблюдается прирост пассажиропотока, отмечают в компании. Например, на маршруте Санкт-Петербург — Выборг рост составил 15%.