В ФРГ полиция задержала мужчину, который носил змею в штанах

Дармштадт, Германия, 9 ноября 2017, 10:43 — REGNUM В немецком городе Дармштадт сотрудники полиции задержали мужчину, который носил в штанах 35 сантиметрового питона, передает 8 ноября BBC со ссылкой на правоохранительное ведомство.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, когда с жалобами на уличную ссору обратились местные жители. Выяснилось, что 19-летний парень был пьян и поссорился с другим человеком.
Во время обыска полицейские заметили у него «значительную выпуклость в брюках», после чего мужчина извлек из брюк змею длиной около 35 сантиметров.
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В полиции так и не смогли добиться ответа, почему мужчина носил с собой змею, однако предположили, что рептилия могла принадлежать кому-то из родственников задержанного.
В настоящее время полиция проверяет, не был ли нарушен закон о защите животных.
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