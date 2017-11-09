«Почта России» разыскивает выигравшего в лотерею более 500 млн рублей

Воронеж, 9 ноября 2017, 10:30 — REGNUM «Почта России» ищет своего клиента, выигравшего в лотерею 506 млн рублей, сообщает 9 ноября «Вести».
Отмечается, что гражданин приобрел выигрышный билет в период с 23 октября по 3 ноября в одном из отделений почтовой связи в Воронежской области, однако за деньгами так и не пришел.
Для получения крупнейшего в истории российских государственных лотерей выигрыша счастливчику необходимо обратиться в ТД «Столото».
Читайте также: Названы причины популярности лотерейных билетов
Напомним, 5 ноября в ходе трансляции 1204-го тиража «Русского лото» житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 млн рублей — самый крупный джекпот за всю историю России.
Всего за девять месяцев 2017 года в отделениях «Почты России» выплатили более 10 млн выигрышей на общую сумму более одного миллиарда рублей.
В 2017 году продажа государственных лотерей выросла на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 39,6 млн билетов.
Читайте ранее в этом сюжете: Житель Воронежской области выиграл в лотерею более 500 млн рублей