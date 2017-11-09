В Оренбуржье назвали лучшее экологически ориентированное предприятие

Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбуржье победителем экологического конкурса среди промышленных предприятий «Мы здесь живем, и край нам дорог!» стало АО «Уральская сталь». Предприятие наделено исключительным правом использовать в документации и рекламных материалах о своей деятельности звание «Лучшее экологически ориентированное предприятие — 2017», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Предприятие «Уральская сталь» утилизирует 98% всех образуемых отходов, имеет специализированное управление по экологическому контролю и статистической отчётности, а также аккредитованную лабораторию мониторинга окружающей среды, выделяет значительные объемы средств на природоохранные мероприятия.

Торжественное награждение победителей и призёров областного экологического конкурса состоялось в рамках международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии». Диплом победителя представителю АО «Уральская сталь» вручил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Константин Костюченко. Также дипломы I, II, III степени вручены представителям филиала ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго» — за I место; ООО «Оренбург Водоканал» — за II место; ООО «Медногорский медно-серный комбинат» — за III место.

Добавим, конкурс был посвящён Году экологии и проводился областным министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений в целях выявления и стимулирования региональных предприятий, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования, для распространения положительного практического опыта их работы. Итоги конкурса были подведены на заседании Экологического совета при правительстве Оренбургской области в октябре 2017 года.