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В аэропорту Оренбурга отметили особенности летней навигации

Общество

Более 500 тыс. пассажиров обслужено в аэропорту Оренбурга в период летней навигации. Впервые за историю работы аэропорта количество рейсов в Москву выросло до семи в день. Возобновились ежедневные чартерные рейсы в Турцию

Оренбург, 9 ноября 2017, 09:53 — REGNUM  В аэропорту Оренбурга в период летней навигации, которая продолжалась с 26 марта по 29 октября, обслужено 502 893 пассажира. Большинство (более 400 тысяч) совершало перелёты по России, и почти 80 тысяч предпочли для себя зарубежные направления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

В весенне-летний период из Оренбурга и в Оренбург в рамках чартерной и регулярной программ по России и за границу выполняли рейсы 12 авиакомпаний.

Прошедший период отличал ряд особенностей. К примеру, впервые за историю работы аэропорта в Оренбурге количество рейсов в Москву выросло до семи в день. Возобновились ежедневные чартерные рейсы в Турцию.

Традиционно в регулярной летней программе были востребованы южные направления России — Анапа, Сочи, Симферополь. Рейсы в отечественные города-курорты выполнялись ежедневно.

Популярным оставалось направление в Санкт-Петербург. Рейсы в Северную столицу выполняли два перевозчика.

Региональная авиакомпания «Оренбуржье», как и в весенне-летний период, продолжает выполнять полёты в крупные города ПФО и Урала. Отправление из Оренбурга осуществляется в Казань, Самару, Екатеринбург, Уфу.

В общей сложности с марта по октябрь 2017 года из аэропорта «Оренбург» осуществлено 5973 вылета, на рейсах обработано 1070 тонн груза и почты.

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Авиаперевозки

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