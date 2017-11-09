В Оренбуржье решается вопрос с жильём для детей-сирот

Оренбург, , 09:43 — REGNUM В городе Кувандыке Оренбургской области 15 детей-сирот стали новосёлами. Ключи от новых квартир они получили из рук вице-губернатора, заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павла Самсонова. Квартиры приобретены в новом 24-квартирном трехэтажном доме по улице Северной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

На начало 2017 года в Кувандыке на очереди стояли 175 детей-сирот. На обеспечение жильём детей-сирот в 2017 году муниципальному образованию выделено 24,151 млн рублей. Всего приобретено 25 жилых помещений, из них 10 были предоставлены сиротам в первой половине года. Таким образом, бюджетные средства муниципальным образованием освоены в полном объёме.

«Важно, что большая часть жилья для детей-сирот приобретается на первичном рынке. Это удобные современные квартиры. Даже после сдачи их новосёлам правительство области продолжает следить за судьбой квартир, проводя выездные проверки качества строительства. Желаю всем как можно быстрее обустроиться, чтобы уже с полным правом назвать полученное жилье своим домом», — сказал Павел Самсонов.

Он подчеркнул, что в 2017 году цели, поставленные программой обеспечения жильём детей-сирот, достигнуты. В целом по области в 2017 году на обеспечение жильём данной категории выделены субвенции в размере 465,518 млн рублей, в том числе 355,341 млн рублей — средства областного бюджета, 110,177 млн рублей — средства федерального бюджета.

На 1 ноября муниципальными образованиями области приобретено 338 жилых помещений, освоение субвенций составило 81,6%. До окончания текущего года свои квартиры получат ещё 90 сирот.

Добавим. за последние шесть лет финансирование на обеспечение жильем детей-сирот в регионе составило 2,7 млрд рублей, что позволило обеспечить квартирами 2882 человека.