Законопроект о сроке до 5 лет за жестокое обращение с животными внесен в ГД

Москва, , 09:37 — REGNUM Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов и Сергей Вострецов, а также депутаты от «Справедливой России» Олег Шеин и Елена Драпеко, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. За жестокое обращение с животными устанавливается уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

Авторы отмечают, что жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому числу людей, приносит серьезный ущерб общественной морали, и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье Уголовного кодекса к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости. Парламентариям представляется очевидным и вполне обоснованным усилить санкции ст. 245 УК и перевести данное преступление категорию средней тяжести.

Таким образом, предлагается деяния, предусмотренные частью второй указанной статьи, отнести к преступлениям средней тяжести с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Так, устанавливается, что жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего, или группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в СМИ, в том числе в интернете, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Одновременно наряду с лишением свободы вводятся и альтернативные санкции в виде штрафов, исправительных работ, ограничения свободы.

По данным МВД, в год регистрируется всего около 250 преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. С обвинительным заключением в суд направляется около ста. К лишению свободы за три последних года были приговорены шесть человек.