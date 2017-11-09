Названы сроки проведения Всероссийской переписи населения

Москва, , 09:24 — REGNUM Правительство Российской Федерации утвердило сроки проведения пробной переписи населения в 2018 году и Всероссийской переписи населения в 2020 году. Соответствующее распоряжение, которое обнародовано на сайте правительства РФ, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, — говорится в распоряжении. — Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года. Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении».

Информацию о гражданах страны будут собирать по состоянию на 1 октября 2018 года и 1 октября 2020 года соответственно. Отмечается, что пробная перепись населения страны в 2018 году коснется примерно 550 тысяч человек.

Росстат определен ответственным за подготовку и проведение пробной переписи населения и Всероссийской переписи населения, а также обработку полученных сведений, хранение переписных листов и других документов, подведение итогов, их официальное опубликование, методологическое обеспечение Всероссийской переписи населения.

Ожидается, что по итогам переписи-2020 власти РФ получат данные о численности и составе населения в целом, а также по отдельным субъектам и муниципальным образованиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый федеральный закон, который разрешает проведение Всероссийской переписи населения с использованием интернета и делает обязательной микроперепись, был подписан главой РФ Владимиром Путиным 28 марта.

Согласно закону, сбор сведений о гражданах через интернет станет возможным при регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе.

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