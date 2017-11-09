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В Ярославле строительный забор поставили на надгробие середины 19 века

Общество

Горожане шокированы циничным отношением к истории

В Ярославле строительный забор поставили на надгробие середины 19 века
Забор на могильной плите

Ярославль, 9 ноября 2017, 09:17 — REGNUM  В Ярославле надгробие середины 19 века использовали в качестве фундамента для строительного забора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На гранитной плите читается надпись: «19 октября 1855 года» — вероятно, дата смерти человека. Судя по форме надгробия и гравировке, она могла принадлежать представителю зажиточной семьи дворян или купцов. Подобные плиты сохранились на исторических кладбищах Ярославля — Леонтьевском и на Туговой горе.

Столь странное применение мемориальной плите обнаружили горожане, с возмущение обсуждающие этот факт в социальных сетях. Стройка на Ленинградском проспекте во дворе дома №60 началась несколько лет назад и не может завершиться. Недавно ее обнесли новым забором в соответствии с постановлением городских властей. Правда, постановление предписывает бетонное основание определенной расцветки, а не подвернувшиеся под руку материалы.

Почему в качестве фундамента было решено использовать могильную плиту, и откуда она взялась — неизвестно. Дзержинский район появился в советское время, маловероятно, чтобы плита была найдена строителями на месте.

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