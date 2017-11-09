Светящиеся скульптуры в центре Москвы напомнят об изменении климата

Москва, , 08:53 — REGNUM В центре Москвы установят интерактивные светящиеся скульптуры, посвященные Году экологии в России. Они напомнят гостям и жителям столицы о том, как важно беречь природу, сообщается на портале мэра Москвы.

Всего будет установлено четыре светящиеся скульптуры на экологические темы — «Ледник», «Пирит», «Айсберг» и «Волна Байкала». Их можно будет увидеть на центральных улицах Москвы с 12 ноября по 22 декабря.

Скульптуры «изготовят из стекла и бетона. Они будут символизировать проблемы глобального потепления и изменения климата и сохранения природного наследия России.

«Главная задача скульптур — привлечь внимание населения к глобальным экологическим проблемам», — пояснил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Для каждой инсталляции сделают интерактивную подсветку. Высота скульптур будет достигать более трех метров.

Скульптура «Айсберг» на Новинском бульваре напомнит айсберг в океане. Объект символизирует глобальное потепление на Земле, происходящее по вине людей.

«Ледник» — многогранная стеклянная фигура в форме глыбы льда. Она станет символом ледниковой воды, которая, по мнению большинства ученых, является самой чистой на планете.

Инсталляция «Пирит» напомнит о необходимости экономии природных ресурсов. Композиция символизирует полезные ископаемые, запасы которых могут истощиться.

«Айсберг» будет состоять из нескольких кубов. Лампы внутри них станут излучать красный и желтый свет, напоминая огонь. Высота инсталляции составит два с половиной метра.

Скульптура «Волна Байкала» напомнит горожанам о важности сохранения всемирного природного наследия, в частности озера Байкал — самого чистого и глубокого озера в мире.

Все светящиеся скульптуры будут находиться в центре Москвы до 22 декабря. Затем их перевезут на особо охраняемые природные территории в черте столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на трех зданиях в центре Москвы появились экограффити, посвященные Году экологии в России. Кроме того, в стоолице прошел фотоконкурс, посвященный Году экологии.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Президент РФ Владимир Путин указом утвердил Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. В тексте документа говорится, что в России ежегодно в среднем регистрируется порядка 950 опасных гидрометеорологических явлений, ущерб от них может достигать около 1% ВВП.

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