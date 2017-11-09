Мальчик-сова из Пакистана поворачивает голову на 180 градусов

Карачи, Пакистан, , 08:38 — REGNUM В Пакистане обнаружен мальчик, умеющий поворачивать голову на 180 градусов, видеоролик разместило 9 ноября на своем сайте агентство Daily Pakistan.

14-летний Мухаммад Самир из города Карачи может при помощи рук таким образом повернуть свою голову, что в прямом смысле заглянет себе за спину. Мальчик надеется, что его гуттаперчевость принесет ему успех в Голливуде.

Самир прекратил учебу и начал танцевать в группе «Опасные мальчики», чтобы зарабатывать на жизнь и помогать своей семье после того, как его отец заболел.

Отметим, юный танцор, говоря о своем необычном умении, называет его плодом долгих тренировок, которыми он начал заниматься с шести лет, сразу после просмотренного американского фильма ужасов, в котором один из персонажей проделывал нечто подобное.