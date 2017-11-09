Четверг, 9 Ноября 2017 года
09:15:05 МСК

Мальчик-сова из Пакистана поворачивает голову на 180 градусов

Общество

14-летний Мухаммад Самир из города Карачи может при помощи рук таким образом повернуть свою голову, что в прямом смысле заглянет себе за спину

Карачи, Пакистан, 9 ноября 2017, 08:38 — REGNUM  В Пакистане обнаружен мальчик, умеющий поворачивать голову на 180 градусов, видеоролик разместило 9 ноября на своем сайте агентство Daily Pakistan.

14-летний Мухаммад Самир из города Карачи может при помощи рук таким образом повернуть свою голову, что в прямом смысле заглянет себе за спину. Мальчик надеется, что его гуттаперчевость принесет ему успех в Голливуде.

Самир прекратил учебу и начал танцевать в группе «Опасные мальчики», чтобы зарабатывать на жизнь и помогать своей семье после того, как его отец заболел.

Отметим, юный танцор, говоря о своем необычном умении, называет его плодом долгих тренировок, которыми он начал заниматься с шести лет, сразу после просмотренного американского фильма ужасов, в котором один из персонажей проделывал нечто подобное.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить