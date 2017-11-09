Ридли Скотт: Кевин Спейси отстранен от съемок

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Голливудский актер Кевин Спейси отстранен от съемок в новом фильме, все сцены с его участием будут пересняты, сообщает 9 ноября агентство Associated Press.

По информации агентства, режиссер картины «Все деньги мира» Ридли Скотт намерен переснять с Кристофером Пламмером все сцены, в которых уже успел сняться Спейси.

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Кевин Спейси — голливудская кинозвезда, в его карьере десятки серьезных работ как в роли актера, так и в роли режиссера. Его творчество отмечено двумя премиями «Оскар», а также «Золотым глобусом».

Ранее актер Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году (когда ему было 14 лет) он стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси, на что тот ответил, что не помнит случившегося в силу давности, однако извиняется за свое поведение, если оно действительно имело место.

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Позже кинокомпания Sony Pictures отказалась демонстрировать кинофильм «Все деньги мира» с участием Кевина Спейси на фестивале AFI Fest, который стартует 9 ноября в Калифорнии.

Также американская компания Netflix, которая занимается продюсированием сериала «Карточный домик», в котором снимался Спейси, отказалась продолжить сотрудничество с ним.

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