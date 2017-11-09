К ЧМ-2018 по Москве-реке запустят речные кабриолеты

Москва, , 08:08 — REGNUM По Москве-реке весной 2018 года начнут курсировать 10 речных трамвайчиков нового типа — так называемые речные кабриолеты, сообщается на портале мэра Москвы.

Запуск речных кабриолетов приурочен к чемпионату мира по футболу-2018, часть матчей которого пройдет в столице.

Новые речные трамвайчики — пассажирский водный транспорт с климат-контролем и телескопической стеклянной крышей. В зависимости от погоды ее можно будет раздвигать или сворачивать, как крыши в автомобилях-кабриолетах.

Они будут останавливаться у семи городских причалов — «Киевский вокзал», «Лужники», «Воробьевы горы», «Парк Горького», «Большой каменный мост», «Зарядье» и «Новоспасский мост.

Речные трамвайчики будут выкрашены в яркие цвета всех цветов радуги, также их покрасят в розовые, сиреневые и бордовые тона. Каждый трамвайчик рассчитан на 44 пассажира.

Все трамвайчики-кабриолеты оснастят аудиогидами на девяти языках. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей.

«Главная задача во время проведения ЧМ-2018 — создать атмосферу праздника в столице и позволить футбольным болельщикам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется как разработать пешеходные маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов», — пояснил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Как сообщало ИА REGNUM, весенняя навигация на Москве-реке в 2017 году началась 25 марта, а завершилась 7 ноября. С 9 ноября началась зимняя навигация. По Москве-реке начнут курсировать теплоходы ледового класса с усиленным корпусом.

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