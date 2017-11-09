Виновным в обрушении дома в Перми получили условное наказание

Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об обрушении дома, вследствие чего погибло два человека, ещё двое получили травмы. Бывшие генеральный и исполнительный директора управляющей компании ООО «УК «Моторостроитель» признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», а мастер подрядной организации ООО «Моторостроитель-ПЛЮС» — по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, двум лицам», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Согласно материалам суда, генеральный и исполнительный директора управляющей компании организовали работу подчиненных сотрудников с нарушениями требований федерального законодательства. Жалобы жильцов дома № 103 по улице Куйбышева на появление трещин и разрушение стен в квартирах долгое время игнорировались. Последнее обращение о разрушении стен, поданное в апреле 2015 года, так и осталось без ответа.

Мастер подрядной организации ООО «Моторостроитель-ПЛЮС» в декабре 2014 года организовал установку маяков на трещины в стене одной из квартир вышеуказанного дома. Однако контроля за состоянием маяков и развитием трещин не осуществлялся.

Приговором суда виновным назначено наказание от двух до пяти лет лишения свободы условно. Кроме того, всем трём фигурантам наложен запрет на профессиональную деятельность в сфере ЖКХ в течение двух лет. Также судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 18 миллионов рублей. Напомним, что трём подсудимым предъявлялись иски о возмещении имущественного и морального вреда от 17 потерпевших на общую сумму более 44,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 11 июля 2015 года обрушился целый подъезд жилого дома № 103 по ул. Куйбышева в Перми. ЧП получило огласку на всю Россию. В результате обрушения погибло двое пермяков, ещё два человека получили травмы.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Два фигуранта (экс-директора УК) были арестованы, но затем выпущены под залог в 3,1 млн и 1 млн рублей. С мастера взяли подписку АО невыезде. Адвокаты бывшего руководства управляющей компании просили прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Добавим, что в суде звучала и просьба о прекращении уголовного преследования мастера подрядной организации, который установил маячки на трещинах аварийного дома. Женщина, чей брат пострадал во время обрушения, заявила о примирении сторон. Подсудимый принёс извинения и возместил моральный вред.

Согласно заключению экспертов, основными причинами обрушения стали неравномерное оседание грунта под фундаментом здания и состояние кирпичной кладки.

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