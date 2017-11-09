Москва, , 07:21 — REGNUM Правительство РФ утвердило дату Всероссийской переписи населения, котоая состоится в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно распоряжению, пробная (пилотная) перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2018 года.

Ориентировочно пробная (пилотная) перепись населения охватит 550 тысяч человек. Она проводится, чтобы отработать организационные вопросы Всероссийской переписи населения.

Также результаты пилотного обследования позволят выяснить стоимость всего комплекса работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года.

В результате проведения переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям.

Подготовкой и проведением пробной переписи населения и Всероссийской переписи населения, обработкой полученных данных, подведением итогов, хранением переписных листов и других документов займется Росстат.

Читайте также: Перепись населения в РФ пройдет в октябре 2020 г

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал новый федеральный закон, который разрешает проведение Всероссийской переписи населения с использованием интернета и делает обязательной микроперепись.

Читайте также: Всероссийская перепись населения может проходить по интернету