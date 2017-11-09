Кадыров заявил о скором возвращении 44 женщин и детей из Сирии

Грозный, , 06:11 — REGNUM Более 40 женщин и детей — граждан России, Казахстана и Узбекистана в ближайшее время будут доставлены в Грозный из Сирии. Об этом 9 ноября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

«Моему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии», — написал Рамзан Кадыров.

По его словам, из них девять детей и две женщины являются гражданами Узбекистана и Казахстана, а остальные — российские граждане из Башкирии, Орла, Дагестана, Чечни и других регионов.

«В самое ближайшее время, скорее всего, в начале следующей недели данная группа из 44 человек будет доставлена в Грозный. Сейчас завершается решение всех организационных вопросов», — сообщил глава Чечни.

Напомним, Рамзан Кадыров периодически публикует отчёты о вывезенных из зоны боевых действий российских граждан, в том числе детей чьи родители, став членами незаконных вооружённых формирований, был убиты или арестованы.

Вопросом возвращения детей на родину занимается представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. По словам чеченского лидера, на территории Ирака и Сирии могут находиться тысячи несовершеннолетних в возрасте от нескольких месяцев до нескольких лет.