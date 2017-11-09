Социальные проездные подорожают на 4%: льготники Татарии

Казань, , 05:23 — REGNUM Стоимость социальных проездных в Татарии вырастет с 1 января 2018 года: на 4,06% подорожает детский льготный проезд и на 4,02% взрослый. Соответствующее постановление подписал кабинет министров РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Детский социальный проездной, на который могут рассчитывать дети-инвалиды, дети из многодетных семей, школьники и студенты учреждений начального и среднего профобразования в период обучения (до 18 лет), а также дети-сироты, с начала следующего года будет стоить 282 рубля вместо 271.

«Взрослый» социальный проездной билет подорожает с 448 до 466 рублей. Его могут приобрести представители 18 различных льготных категорий. Среди них и пенсионеры.

Напомним, своим сентябрьским постановлением кабинет министров РТ в списке получателей социальной помощи на проезд вывел ещё одну категорию. Сумма выплаты была снижена для тех пенсионеров, чей среднемесячный доход выше 25 тыс. рублей. Им вместо 180 рублей компенсации проезда как в 2017 году выплатят 90 рублей. В 2016 году республиканские власти вывели из списка пенсионеров категорию тех, чей доход составляет более 20 тыс. рублей, и ограничили им размер выплат до 180 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 1 января 2017 года все татарские пенсионеры вне зависимости от уровня дохода получали госпомощь по полной стоимости социального проездного. Сейчас последняя норма действительна только для тех пожилых граждан, чей доход менее 20 тыс. рублей.

Нововведение было оправдано усилением адресности получения социальной помощи и ужесточением критериев нуждаемости.

По данным на начало 2017 года, в Татарии проживают 1,124 млн пенсионеров (общее число жителей — 3,88 млн человек). Из них меры соцподдержки в 2016 году получали свыше 539,4 тыс.

Действие ограничительных мер позволило властям «сэкономить» на работающих пенсионерах, а таковых в регионе 22,3% от их общего числа — 250,75 тыс. человек. При средней пенсии около 13 тыс. рублей их общий доход вполне может превышать 20 тыс. рублей.

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Минимальный потребительский бюджет на третий квартал 2017 года в Татарии составляет 14 466 рублей, а прожиточный минимум для пенсионера — 7109 рублей (общий — 8 669 рублей).

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