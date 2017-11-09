«Начнется страшный голод, с миллионами жертв» — ООН о блокаде Йемена

Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM Организация Объединенных Наций намерена добиваться от Саудовской Аравии немедленного снятия блокады Йемена, передает Associated Press.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Локока, из-за блокады саудитов в разрушенной войной стране может начаться массовый голод, который приведет к огромному числу жертв.

«Это не будет похоже на голод, который мы видели в Южном Судане в начале года, когда пострадали десятки тысяч людей,— заявил Локок после проведения закрытого брифинга с Советом безопасности. — И это не будет похоже на голод, который стоил жизни 250 тыс. человек в Сомали в 2011 году».

По словам Локока, в Йемене организация может столкнуться с «самым большим голодом, который мир видел на протяжении многих десятилетий, с миллионами жертв».

Марк Локок также сообщил о требованиях ООН к Саудовской Аравии в целях урегулирования в Йемене:

— Разрешить воздушное сообщение с Йеменом;

— Не препятствовать доставке гуманитарных грузов по воздуху;

— Открыть порты для гуманитарных судов, а также для коммерческих судов с гуманитарными грузами;

— Не препятствовать доступу к портам судов, прошедших инспекцию ООН;

— Дать согласие на размещение корабля Всемирной продовольственной программы ООН в Аденском заливе.

Локок также сообщил, что Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с «тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене, где уже 6,8 миллиона человек страдают от голода» и подчеркнул важность того, чтобы все порты и аэропорты Йемена функционировали как «важнейший путь для гуманитарной поддержки».

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