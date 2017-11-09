Четверг, 9 Ноября 2017 года
04:41:58 МСК

«Начнется страшный голод, с миллионами жертв» — ООН о блокаде Йемена

Общество

Совет безопасности ООН будет добиваться немедленного прекращения блокады саудитов

Нью-Йорк, США, 9 ноября 2017, 04:27 — REGNUM  Организация Объединенных Наций намерена добиваться от Саудовской Аравии немедленного снятия блокады Йемена, передает Associated Press.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Локока, из-за блокады саудитов в разрушенной войной стране может начаться массовый голод, который приведет к огромному числу жертв.

«Это не будет похоже на голод, который мы видели в Южном Судане в начале года, когда пострадали десятки тысяч людей,— заявил Локок после проведения закрытого брифинга с Советом безопасности. — И это не будет похоже на голод, который стоил жизни 250 тыс. человек в Сомали в 2011 году».

По словам Локока, в Йемене организация может столкнуться с «самым большим голодом, который мир видел на протяжении многих десятилетий, с миллионами жертв».

Марк Локок также сообщил о требованиях ООН к Саудовской Аравии в целях урегулирования в Йемене:

— Разрешить воздушное сообщение с Йеменом;

— Не препятствовать доставке гуманитарных грузов по воздуху;

— Открыть порты для гуманитарных судов, а также для коммерческих судов с гуманитарными грузами;

— Не препятствовать доступу к портам судов, прошедших инспекцию ООН;

— Дать согласие на размещение корабля Всемирной продовольственной программы ООН в Аденском заливе.

Локок также сообщил, что Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с «тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене, где уже 6,8 миллиона человек страдают от голода» и подчеркнул важность того, чтобы все порты и аэропорты Йемена функционировали как «важнейший путь для гуманитарной поддержки».

Читайте также: Аравийская коалиция объявила о закрытии всех портов Йемена

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить