Украинские эксперты высказались за мировое благо китайского социализма

Пекин, , 04:15 — REGNUM Социализм с китайскими особенностями является впечатляющей моделью успеха, которая принесет благо всему миру, заявили украинские эксперты в столетнюю годовщину Великой Октябрьской революции, сообщает газета Global Times.

По их словам, Революция 1917 года распространила социалистические идею по всему Земному шару и проложила пути развития социализма в Китае.

Ведущий украинский обозреватель и востоковед Андрей Бузаров заявил в интервью «Синьхуа», что социализм с китайскими особенности образовался в результате адаптации социалистических идей под китайские реалии.

«В период ключевого и важнейшего периода своей истории в 70−80-е гг. Китай сумел сохранить лучшие особенности социализма, вобрав в себя, при этом, элементы свободного рынка», — заявил Бузаров, подчеркнув, что социализм с китайскими особенностями очень сильно отличается от любой другой социалистической системы.

С похожим мнением выступил также эксперт в сфере международных отношений Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, который заметил, что триумф Китая является естественным результатом реформ и политики открытости, которая стартовала несколько десятилетий назад и развивается до сих пор.

«Успехи Китая впечатляют… Китай восстал с самых политических, социальных и экономических низов до лидирующих позиций в мире в результате системных прагматических реформ», — заявил Воля, добавив, что социалистические идеи, преследующие мирное развитие и всеобщее процветание нашли отражение в китайской внешней политике, которая уважает чужие традиции и национальные идентичности.

Представитель отделения международной политики и безопасности Национального института стратегических исследований Украины Сергей Кошевой, в свою очередь отметил, что социализм с китайскими особенностями выгоден всему миру.

Напомним, что Украина неоднократно заявляла о своем желании прикоснуться к китайскому проекту «Нового шелкового пути» и даже стать «вратами» Китая в Европу. Идея получить инвестиции от бурно развивающегося Китая очень привлекательна для Украины, о чем заявил еще весной замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.

Читайте также: Украина хочет стать «вратами» Китая в Европу