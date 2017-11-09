В Колумбии изъята крупнейшая партия кокаина в истории человечества

Богота, , 04:03 — REGNUM Президент Колумбии сообщила об обнаружении и аресте полицией страны рекордной партии в 12 тонн кокаина, передает Reuters.

По словам президента Хосе Мануэля Сантоса, это крупнейшая партия наркотика, которая когда-либо изымалась у наркоторговцев в истории. Рыночная стоимость изъятого кокаина составляет $360 млн.

«Благодаря полицейской операции с участием зарубежных разведслужб, дружественных нам стран, был произведен самый большой захват (партии кокаина — прим. ИА REGNUM ) в истории», — сообщил президент Колумбии.

Президент Колумбии сообщил, что наркотик был обнаружен на нескольких фермах в департаменте Антьокия, вблизи границы с Панамой. Предполагается, что кокаин принадлежал так называемому «Клану Залива» — одному из крупнейших наркокартелей страны.

Напомним, Колумбия является главным производителем кокаина в мире. Мощность производства кокаина в стране составляет 700 тонн в год. Общая площадь плантаций коки в Колумбии составляет 188 000 гектаров.

Рост производства кокаина в Колумбии с 2013 года составил 200% и уже весной текущего года достиг 20-летнего максимума, однако правительство Колумбии намерено за год сократить плантации кокаина в стране на 100 000 гектаров.

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