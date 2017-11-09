Всероссийская конференция по антиалкогольной политике пройдет в Якутске

Якутск, , 03:34 — REGNUM В столице Якутии 10−11 ноября состоится первая Всероссийская научно-практическая конференция «Антиалкогольная политика Российской Федерации как средство обеспечения национальной безопасности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В СВФУ им.М.К.Аммосова соберутся ученые, занимающиеся проблемой алкоголизации общества и профилактики употребления психоактивных веществ, представители муниципальных образований, органов исполнительной власти, общественных объединений. Организаторами мероприятия выступили Управление госалкогольконтроля РС (Я), СВФУ им. М.К. Аммосова и Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я).

На конференции планируют обсудить актуальные вопросы методов первичной профилактики алкоголизма, табакокурения и наркомании, формирования компетенций трезвого образа жизни, технологий противодействия нелегальному товарообороту алкоголя. С лекциями и докладами выступят приглашенные из Москвы специалисты. Республика в свою очередь представит результаты исследований по эффективности антиалкогольной политики в регионе, инициатором которой является глава Якутии Егор Борисов.

Напомним, что на недавнем совещании по теме упрощения процедур ведения бизнеса Борисов категорически не согласился с отдельными представителями предпринимательского сообщества, раздражёнными проведением антиалкогольной политики.

«Меня больше всего интересует здоровье потребителей. Лучше сохранить жизни людей. Повторюсь, в этой ситуации в приоритете всегда будут интересы людей, а не бизнеса. Пусть предприниматели ставят галочки против ведения политики пропаганды здорового образа жизни, но свою политику в этой области менять не будем», — подчеркнул тогда глава Якутии.