Свердловские власти помогут детям из разбившегося под Ярославлем автобуса

Екатеринбург, , 20:52 — REGNUM Власти Свердловской области обещают помощь детям, попавшим в ДТП на территории Ярославской области. Губернатор Евгений Куйвашев уже дал областному правительству соответствующие поручения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Вице-губернатору Павлу Крекову, и.о. министра здравоохранения Игорю Трофимову и министру образования Юрию Биктуганову поручено связаться с руководством Ярославской области и держать ситуацию на постоянном контроле. Также необходимо установить связь с родителями детей, школами и больницей, где они проходят лечение.

Кроме того, при необходимости свердловские власти намерены помочь с медикаментами, специалистами и донорской кровью.

На место ЧП уже выехал постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров. А министру транспорта Василию Старкову и директору департамента связи Алексею Рукавишникову предписано помочь родителям пострадавших школьников с проездом в Ярославскую область. Также им необходимо наладить работу горячей линии, цель которой — оперативно информировать о состоянии школьников. Это будет сделано при участии МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось вечером 8 ноября возле села Деболовского. Столкнулись экскурсионный автобус, в котором ехали школьники из Свердловской области, и грузовик.

Всего в автобусе находились 38 детей и пятеро взрослых. 13 получили травмы. Погибших нет. Несколько детей госпитализированы.

Экскурсионный автобус компании «Яроблтур» совершал поездку по «Золотому кольцу». Следствие полагает, что ДТП случилось по вине водителя грузовика.

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