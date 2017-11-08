Экс-вице-губернатор Петербурга признался в мошенничестве на «Зенит-Арене»

Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Дело о крупном мошенничестве при строительстве сканадально известного стадиона на Крестовском острове Петербурга, почти добралось до суда. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, следствие до конца года намерено передать 30 томов дела в суд для рассмотрения по существу.

При этом обвиняемый по делу бывший «строительный» вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем в октябре 2017 года его дело выделили в отдельное производство.

«Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, Марат Оганесян стал фигурантом дела о мошенничестве, ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ. Следователи вместе с сотрудниками ФСБ и полицией установили, что в 2014 году более 50 млн рублей было похищено из суммы, предназначавшейся на покупку видеотабло для футбольной арены.

Контракт был заключен между генподрядчиком ООО «Инжтрансстрой-СПб» и ЗАО «ТДМ». По версии следствия, Марат Оганесян, курировавший строительство в должности вице-губернатора Петербурга, обеспечил привлечение ЗАО «ТДМ» в качестве субподрядчика. Затем, утверждает следствие, он организовал перечисление этой компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые затем были похищены через фирмы-однодневки.

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"Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона в соответствии с условиями договора», — сообщили в Следственном комитете.

В материалах уголовного дела также говорится, что бывший первый заместитель главы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик акцептовал перечисление аванса на расчетный счет ЗАО «ТДМ», кроме того, установлена причастность Григория Попова, реально руководившего ЗАО «ТДМ», и работников фирмы — Елены Ковалевой, Артема Куспицы и Владимира Халифа.

Напомним, Марата Оганесяна задержали в апреле 2015 года. С тех пор он находится в следственном изоляторе «Кресты», ему многократно отказывали в переводе под домашний арест.

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