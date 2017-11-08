В Армении набирает обороты забастовка против отмены отсрочки

Ереван, , 18:27 — REGNUM В Армении продолжается забастовка студентов, которые требуют от правительства не отменять отсрочку от армии. Сегодня, 8 ноября, представителей протестующих, которых стало значительно больше, принял министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

По словам студентов, принцип социальной справедливости, которой заложен в основу закона о «Воинской службе», сам по себе хорош, но не хороши методы, которыми эта справедливость должна достигаться.

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Член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян, которая и является организатором акции протеста, заявил: «Мы уверены, что принятием этого законопроекта решится вопрос социальной справедливости. Но есть много других сфер, которые используются для уклонения от службы в армии. Пока в этих областях не установлен порядок, внесение изменения в вопросе отсрочки просто нелогично. Если в сфере образования есть проблема коррупции, почему она не решается внутри, а переносится на систему отсрочки? Вы говорите, что люди занимаются наукой, чтоб не идти в армию. Это так, но рядом с такими людьми есть и другие, которые, действительно, занимаются наукой и их права, фактически, не учитываются».

В ответ на это министр отметил, что из тех, кто за последние 4−5 лет получил степень кандидата наук, только 15−17 процентов остались в науке, что не входит ни в какие рамки международного стандарта.

«То есть, это означает, что… у нас здесь есть очень большой риск коррупции. Во-вторых, другой большой риск, о котором я хочу поговорить, находится на более низком уровне. Представьте себе, что на курсе 20 юношей-студентов, из них 16 призывают в армию, а четырех нет, потому что на вступительных экзаменах разница их результатов составляла полбалла. Помимо риска, здесь также существует принцип социальной справедливости. Те молодые люди, которые сегодня находятся в окопах, они тоже могут стать учеными», — отметил Левон Мкртчян.

На это студенты возразили, что министр от обсуждения содержательной части вопроса перешел к обсуждению последствий.

«Все ваши аргументы являются следствием того, что в этой системе что-то не так работает. Полбалла, социальная справедливость, коррупционные риски… потому что некоторые люди находятся не на своем месте. Если разница в полбалла так влияет, нельзя ли разработать такую систему экзаменов, чтобы эти полбалла показывали подлинную разницу в знаниях?» — отметил один из студентов.

Помимо того участники забастовки отметили, что новый закон будет иметь обратную силу и будет распространяться на тех студентов, которые уже учатся в вузах. По их мнению, такой подход также недопустим, так как люди строили какие-то планы при поступлении в вуз.

В итоге каждая сторона осталась при своём мнении, а студенты заявили, что забастовка будет продолжена.

Следует отметить, что вчера члены инициативы «Во имя развития науки» отказались от встречи с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном. По их словам, на встречу были приглашены представители студсоветов и участники Апрельской войны. По словам участников акции протеста, ни те, ни другие не имеют никакой связи с забастовкой. Более того, по словам одного из членов инициативы, минобороны выбрало грязные методы для решения проблемы, пригласив на встречу участников апрельской войны.

«Это грязный метод борьбы, когда вы пытаетесь вывести друг против друга молодёжь. Если люди думают, что у нас есть серьезные внешние проблема, что у нас есть проблемы с обороной, разве они не думают, что у нас могут быть более серьезные проблемы с провоцированием молодежи?», — сказал один из бастующих.

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