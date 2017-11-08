Липецкие педагоги набирались в Москве опыта образования детей с ОВЗ

Липецк, , 18:20 — REGNUM Делегация Липецкой области приняла участие во всероссийской конференции специалистов госпитальных школ и общеобразовательных организаций, осуществляющих работу с детьми, находящимися на длительном лечении в стационарах медицинских организаций, родительского сообщества и волонтеров «УчимЗнаем» — Заботливая школа 2017». Как сообщила пресс-служба администрации региона, форум состоялся в Москве.

Представители Липецкой области во главе с заместителем руководителя области Юрием Тараном посетили школу в Национальном детском онкоцентре имени Дмитрия Рогачева. Вместе с другими участниками конференции липчане познакомились с современными подходами к созданию условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, организации системы дополнительного образования, поделились своим успешным опытом в этой сфере.

В ходе конференции состоялась рабочая встреча делегации региона с директором московской школы №109, заслуженным учителем РФ Евгением Ямбургом. Это учебное заведение является многопрофильным центром образования, реализующим педагогические технологии разноуровневого и интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные встречи и обмен опытом продолжатся в целях реализации в регионе успешных практик воспитания и образования детей с особенными потребностями.

В Липецкой области создаются необходимые условия для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 1000 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — а это 26% от общего количества учащихся данной категории — приняли участие и стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий. Помощь и поддержку в регионе получат все, кто в этом нуждается. Такую задачу перед ответственными службами ставит глава администрации Липецкой области Олег Королев.

«Забота о детях, повышение качества образования и медицинской помощи, создание условий для развития и оздоровления юного поколения — в числе важнейших приоритетов деятельности органов власти», — подчеркнул руководитель региона.

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