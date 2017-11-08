В Воронеже открылась выставка-продажа японских товаров

Воронеж, , 18:14 — REGNUM Воронеж вошел в число городов пилотного проекта по реализации японских товаров в отделениях «Почты России». Продажа японских товаров проходит с 8 по 15 ноября в центральном почтовом отделении Воронежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

По поручению губернатора Алексея Гордеева торжественную церемонию открытия продаж посетил руководитель департамента связи и массовых коммуникаций области Илья Сахаров. Также в мероприятии приняли участие представитель министерства внутренних дел и связи Японии Томохиро Сагара, главный менеджер по глобальным логистическим решениям Почты Японии Хироси Табата, директор торговой компании ООО «Пегас Эйч-Си» Хидэки Икэда и представители «Почты России», в числе которых и.о. директора Воронежского филиала Алексей Поляков.

В ближайшую неделю воронежцы получили возможность приобрести бытовую химию, канцелярию, косметику, продукты питания, сувениры и посуду и даже бумагу для письма иероглифами. Всего на стендах представлены несколько десятков наименований продукции японского производства.

По результатам тестовых продаж японских товаров в почтовых отделениях Воронежа, Владивостока и Москвы будет проанализирована ассортиментная линейка и принято решение о дальнейшей реализации проекта в отделениях «Почты России».

16 декабря 2016 года во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина в Токио был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовой связи между Japan Post Co., Ltd. и ФГУП «Почта России». Расширило взаимодействие почтовых компаний соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи, подписанное 27 апреля 2017 года в Москве в рамках официальной встречи Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Особое внимание в соглашении уделено совместному анализу возможности быстрого транзита почты из Японии в Россию, Центральную Азию, Восточную Азию и страны Европы с использованием транспортных возможностей Российской Федерации, включая Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Отметим, что в настоящее время Воронежской областью и Японией реализуется целый ряд совместных проектов. Так, в августе был сдан «умный дом» — здание, построенное по самым современным технологиям. Еще один проект — по установке «умных светофоров» на Московском проспекте, его реализация намечена на конец года. Также в Воронеже запланировано проведение в 2018 году российско-японского медиафорума. Кроме того, с японской стороной обсуждалась возможность проектирования и строительства в Воронеже легкорельсового метро.