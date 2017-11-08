Госдума на полгода увеличивает ожидаемый период накопительной пенсии

Москва, , 18:11 — REGNUM Правительственный законопроект «Об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2018 год», Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 8 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как объяснил в ходе пленарного заседания замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов, правительство ежегодно рассчитывает продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на основании данных о продолжительности жизни получателей такой пенсии. На текущий 2017 год этот период установлен в 240 месяцев. При этом, по данным Росстата, продолжительность жизни мужчин и женщин в 2016 году позволяет увеличить этот период до 261 месяца.

Для недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно.

Таким образом, в 2018 году такой период составит 246 месяцев.

«В настоящее время получателями накопительной пенсии являются всего около 45 тыс. человек, однако с 2022 года начнется массовое назначение накопительных пенсий лицам, достигшим пенсионного возраста 1967 года рождения, которые имеют достаточный объем средств пенсионных накоплений. К этому времени мы планомерно доведем показатель до актуально обоснованного размера, постепенно увеличивая его на 6 месяцев ежегодно», — заявила член комитета по труду соцполитики Ольга Павлова («Единая Россия»).

Между тем, как заявил в ходе пленарного заседания член комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), пенсия мужчин может оказаться на четверть ниже, чем у женщин, поскольку продолжительность жизни мужчин пенсионного возраста в среднем составляет 16,08 лет, а женщин — 25,8 лет.

«Средняя продолжительность предстоящей жизни мужчин — 16,08, а в законе предлагается (рассчитывать показатель) — 20,5. Фактически для мужчин уменьшается пенсионное обеспечение не четверть в сравнении с тем, что они заработали», — отметил Гартунг.