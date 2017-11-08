Во всех крупных городах и поселках Ленобласти создадут зоны променада

Тихвин, Ленинградская область, , 17:33 — REGNUM Все города и поселки городского типа в Ленинградской области к середине 2018 года должны определиться с местами создания пешеходных зон. Такую задачу сегодня, 8 ноября, поставил перед руководством муниципалитетов глава региона Александр Дрозденко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Идея пешеходных улиц появилась после того, как мы провели Дни Ленинградской области в Сланцах и Гатчине. Мы увидели, что нужно не только благоустройство, но и нужны зоны массового отдыха людей. Чтобы это была не просто пешеходная улица, где люди приходят и отдыхают, но и сердце жизни города или поселка городского типа. Чтобы там проходили выставки, творили художники, чтобы туда приходили творческие люди, которые могли бы продавать хенд-мэйд продукцию. Я поставил задачу до середины следующего года, чтобы все столицы районов дали свои предложения, где у них будет пешеходная зона», — сказал Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тихвинский район.

Он добавил, что у Гатчины такая пешеходная зона уже есть — Соборная улица. По его словам, в настоящее время готовится проект ее благоустройства. Уже есть идеи насчет пешеходной зоны у властей в Тихвине и Кингисеппе. Чуть ранее с пешеходной зоной определился Выборг.

Вместе с тем, напомнил губернатор в Ленобласти, продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой благоустраиваются внутридворовые пространства. По его словам, всего за пятилетний период на эти цели планируется потратить порядка 5 млрд рублей.

«Хотим по итогам программы получить во всех городах и поселках городского типа благоустроенные дворы», — отметил Дрозденко.

В рамках рабочей поездки в Тихвинский район губернатор познакомился с ходом благоустройства. В Тихвине такие работы ведутся на одной общественной территории и в трех дворах. Общий объем финансирования на благоустройство городской среды в 2017 году составил 56,5 млн рублей. Ранее губернатор принял участие в торжественном открытии мемориала воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов в Тихвине.

Напомним, в Ленинградской области 17 районов и один городской округ. Такие зоны «променада» могли бы стать не только центрами сосредоточения культурной жизни городов и крупных поселков, но и привлекательными туристическими объектами. Изюминкой пешеходных зон могли бы стать присущие каждому конкретному городу традиции, народные промыслы.