Росздравнадзор из-за нарушения закрыл отделение больницы под Владимиром

Владимир, , 16:33 — REGNUM Во Владимирской области не утихают скандалы, связанные с больницами. 7 ноября стало известно о том, что Росздравнадзор приостановил медицинскую деятельность урологического отделения платных медицинских услуг Ковровской городской больницы №2. Причиной стали нарушения, выявленные проверяющими, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стало обращение дочери одного из пациентов. Она пожаловалась на качество услуг. Проверка территориального управления Росздравнадзора подтвердила, что нарушения есть. Причем, достаточно грубые. И связаны они, в том числе, с лицензионными требованиями.

«На момент проверки в учреждении зафиксированы многочисленные нарушения Порядков оказания медицинской помощи, Стандартов медицинской помощи и Клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, а также нарушения обращения медицинских изделий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ведомства составили протоколы об административных правонарушения по ст. 6.28, ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ — «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Материалы также направлены в СУ СК РФ по Владимирской области, в региональную прокуратуру и областной департамент здравоохранения.

Позже Арбитражный суд приостановил деятельности отделения платных медуслуг. Оно будет открыто через 60 суток, но только если проверяющие не найдут нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Росздравнадзор проводит в регионе крупную внеплановую проверку. Она согласована с прокуратурой. Причинами для нее послужил тот факт, что здравоохранение в регионе находится на недостаточном уровне по 19 ключевым показателям развития. В частности, речь идет о смертности и рождаемости.

Ранее свои проверки проводили Генпрокуратура (по обращению местного жителя) и региональная прокуратура (плановая проверка). В их результате были найдены многочисленные нарушения при проведении госзакупок. Кроме того, нарушались нормы работы бригад скорой медицинской помощи и простаивало дорогое оборудование. Всего результаты проверки и перечисление всех нарушений заняли 25 страниц.

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