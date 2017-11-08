Старт дан: в Волгограде собирают подписи за референдум о переводе времени

Волгоград, , 15:42 — REGNUM В Волгограде объявлен сбор подписей за проведение референдума, который позволит определить предпочтения жителей региона по вопросу перехода Волгоградской области в другой часовой пояс. Решение было принято на сегодняшнем заседании региональной избирательной комиссии, передаёт ИА REGNUM 8 ноября.

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Избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению плебисцита и утвердил кандидатуру полномочного представителя по финансовым вопросам. Также в повестке дня значились и вопросы об открытии специального счета фонда референдума и отчетах о тратах с него.

Теперь инициативной группе предстоит собрать подписи не менее 2% избирателей. За проведение референдума должны высказаться более 37,7 тыс. волгоградцев. Причем на сбор подписей отводится 35 дней. Вероятнее всего, сам референдум пройдёт в марте 2018 года, в единый день голосования, когда вся страна будет выбирать президента России.

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«Поистине гениальный ход сделала Волгоградская дума, назначив проведение референдума о переходе на другой часовой пояс в один день с президентскими выборами. Браво!» — прокомментировала жительница Волжского Волгоградской области Юлия Г.

Между тем, девушка не уверена, что «власти руководствовались заботой о простых смертных».

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«Как известно, в регионе традиционно низкая явка избирателей, будь то местные выборы или выборы федерального значения. Явка колеблется в районе 30−40%. А там, где не обеспечивают хороших показателей, спрашивают с нехороших руководителей. Вот и решила облдума Волгограда совместить, что называется, приятное с полезным. А что? Ведь могут, когда выслужиться надо», — добавила девушка.

«Ура! Даёшь вечером свет! Надеюсь, проголосуем за перевод. Все на выборы», — пишут пользователи в соцсетях.

Между тем многие еще не определились, по какому времени им комфортно жить. Среди вариантов часто встречается не переход Волгоградской области в другой часовой пояс, а сезонный перевод стрелок часов. Сторонники же перехода региона на +1 МСК отмечают, что ранние рассветы летом, когда уже в 4 утра, а то и раньше светло, а зимой ранний заход солнца (в 5 вечера уже темно), вызывают недовольство среди населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, вот уже несколько лет в Волгоградской области ведутся споры о том, по какому времени жить. Общество буквально раскололось на два противоборствующих лагеря, однако дальше разговора дело не шло. Ситуация поменялась в октябре, когда Общественная палата Волгоградской области предложила провести референдум, а губернатор региона Андрей Бочаров эту инициативу поддержал.

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Отметим, что предложение региональной Общественной палаты о смене для региона часового пояса, озвученное два года назад, местные парламентарии рассматривать не стали. В ноябре 2015 года обращение с просьбой разработки соответствующей законодательной инициативы было возвращено общественникам. Как пояснил тогда председатель облпарламента Николай Семисотов, дума уже неоднократно рассматривала похожие обращения от граждан, а также подготовила собственный проект изменений в ст. 5 ФЗ «Об исчислении времени», которые предполагают отнести Волгоградскую область к третьей часовой зоне (МСК+1), однако одобрения у губернатора области этот документ не получил. А вот на этот раз процесс прямо моментально сдвинулся с мёртвой точкой.

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