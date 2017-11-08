В Кремле воздержались от оценок отъезда главы «Руси сидящей»

Москва, , 16:23 — REGNUM В приемную Президента России Владимира Путина не поступали обращения от организации «Русь сидящая», и в Кремле не располагают информацией, связанной с отъездом из России главы организации Ольги Романовой, сообщил 8 ноября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не наш вопрос, я не стал бы никак это комментировать. Вы знаете, что у нас много общественных и неправительственных организаций, которые занимаются оказанием социальных услуг, многие получают по тем или иным каналам государственные деньги — в форме грантов или в иной форме», — сказал он.

Он подчеркнул, что администрация президента поддерживает волонтерскую деятельность, но выделяемые средства подлежат строгому учету и контролю. Такая политика государства является абсолютно нормальной в любой стране мира, сказал Песков.

«Что касается этого конкретного случая, то я не обладаю никакой информацией и не стал бы давать каких-то оценок», — добавил пресс-секретарь по поводу информации о том, что Романова покинула Россию.

Ранее Романова сообщила о конфликте с представителем ФСИН, который написал «донос» о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

«В начале июня в Руси Сидящей прошли обыски — в офисе и в бухгалтерии. Прошло несколько глубинных проверок. Мы всегда к такому готовы. У нас всё чётко, как в аптеке», — написала Романова у себя в Facebook.

«Понятно, что до возбуждения дела по ложному доносу нам еще идти и идти, но с претензией всё вышло по закону: ФСИН на претензию не ответил, мы подали в суд, и на 6 декабря назначено слушание», — добавила Романова.

Таким образом, ей предстоит принять участие в процессе против ФСИН по ложному доносу о хищениях государственных средств.

Напомним, правозащитная организация «Русь сидящая» — это благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям, в рамках которого проводятся сборы средств. Фонд оказывает помощь людям, оказавшимся в системе российского правосудия, а также проводит экспертизу уголовных дел.

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