Круизным лайнерам запретят заходить в лагуну Венеции

Венеция, Италия, , 15:22 — REGNUM Министерство транспорта Италии объявило о запрете для прохода больших кораблей в лагуне Сан-Марко и канале Джудекка в Венеции: через 3 или 4 года лайнеры будут направлять в район Маргер, пока же проход в порт будет осуществляться через каналы Маламокко или Витторио Эммануэеле. Об этом 8 ноября сообщают итальянские СМИ.

Министр транспорта Грациано Дельрио в ходе заседания Межминистерского комитета по вопросам обращения, координации и контроля в лагуне Венеции заявил, что после многих месяцев исследований и серьезной работы удалось найти реальное решение проблемы. Круизные лайнеры больше не будут проходить через канал Джудекка, теперь они будут прибывать в район Маргера и останавливаться в Северном канале Маргеры.

В ожидании пока терминалы Маргеры будут оборудованы, на переходном этапе, будут созданы новые объективные критерии с учетом всех архитектурных, ландшафтных и экологических переменных, чтобы сохранить венецианскую лагуну. Министр также заявил, что будут по максимуму задействованы при эксплуатации существующие каналы, новые выкапываться не будут. «Возможно такое развитие порта, чтобы круизные лайнеры не подвергали опасности наследие Венеции», — подчеркнул Дельрио.

Жители Венеции не раз просили правительство запретить вход в город круизным лайнерам. Летом 2017 года было проведено голосование, на котором 99% проголосовавших жителей высказались против пребывание туристических судов. Обычно круизные лайнеры заходят в порт через лагуну, закрывающую город от Адриатического моря, проходят мимо площади Св. Марка и проходят через канал Джудекка в порт. По мнению значительного числа горожан, это разрушает город, а десятки тысяч туристов, которые сходят с этих судов на берег, делают жизнь в Венеции невыносимой. Ежегодно в город заходят около 600 круизных лайнеров, Венецию же ежегодно посещают 24 млн туристов.