Ни мужчина, ни женщина: в ФРГ разрешат регистрировать третий пол

Берлин, , 15:07 — REGNUM В конце 2018 года власти Германии должны разработать новое законодательство, позволяющее устанавливать в графе «пол» промежуточные значения, например, «интерсексуал», «смешанный» и иные «позитивные обозначения пола», сообщает 8 ноября немецкое издание DW со ссылкой на решение Верховного суда Германии.

«Принадлежность к полу имеет первостепенное значение для личной идентификации, это обычно играет ключевую роль одновременно в представлении человека о самом себе и в том, как его воспринимают другие», — говорится в решении суда.

При этом отмечается, что данным решением суд защитил гендерную идентичность людей, которые не считают себя ни мужчинами, ни женщинами. При этом с 2013 года в Германии было разрешено не указывать свой пол вообще — в реестре органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) можно было оставлять пустым поле, в котором требовалось указать пол.

Однако участники кампании в защиту гендерных прав заявили, что этого недостаточно.

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Судебное разбирательство было инициировано человеком, который захотел через ЗАГС изменить свой пол. Изначально он был внесен в реестр как «девочка», однако анализ хромосом показал, что не является ни мужчиной, ни женщиной. После нескольких неудач в судах первой инстанции, житель германии дошел до Верховного суда и добился принятия решения в свою пользу.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, чтоееправительство примет меры для «упрощения» процесса смены пола, и выведет его из категории патологий.

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