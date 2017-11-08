Покорителя Золотого кольца напутствуют ярославцы

Ярославль, , 14:50 — REGNUM Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин встретится с ярославцами накануне уникального забега по девяти городам Золотого кольца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

10 ноября известный ультрамарафонец России, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин начинает свой уникальный забег по девяти городам Золотого кольца России. Забег пройдет в честь 50-летия туристического маршрута. Стартовав у памятного знака «Нулевой километр Золотого кольца», Дмитрий Ерохин финиширует там же 21 ноября в день пятидесятилетия туристического маршрута. Накануне своего 777 километрового забега 9 ноября в 15.00 Дмитрий встретится с ярославцами в резиденции Государыни Масленицы. Краеведы, журналисты, работники сферы туризма, сторонники активного образа жизни и все желающие смогут задать бегуну вопросы, получить автографы и сделать селфи.

«Любая акция привлекает внимание к маршруту «Золотое кольцо России», и поэтому мы относимся к забегу Дмитрия Ерохина очень положительно. Тем более, когда человек в ходе этой акции преодолевает себя. Туризм и здоровый образ жизни тесно связаны друг с другом и ультрамарафонец это докажет еще раз. Здорово, что расстояние между нашими городами Золотого кольца такое небольшое, что мы можем не только ездить друг другу в гости, но и бегать», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Дмитрий Ерохин призывает всех желающих поддержать его и пробегать в своем городе каждый день юбилейного забега по 7 километров.