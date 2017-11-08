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Петербург вошел в тройку лидеров по охвату прививками от гриппа

Общество

Ленинградская область также в десятке лидеров

Санкт-Петербург, 8 ноября 2017, 14:40 — REGNUM  Доля населения, получившего прививку против гриппа в эпидемический сезон 2017−18 года, в Санкт-Петербурге превысила 48%. По этому показателю Северная столица вошла в тройку наиболее защищенных от гриппа субъектов Федерации. Об этом 8 ноября сообщил Роспотребнадзор.

Всего в Петербурге по состоянию на 3 ноября привито от гриппа 2,51 млн человек. По уровню иммунизации населения впереди находятся только Тува (55,6% привитых) и Краснодарский край (53,9%). В Москве прививки от гриппа сделали 43,8% населения (11-е место в РФ).

В Ленинградской области привилось 45,9% жителей (775 тыс. человек), что вывело регион на 7-е место по уровню профилактики гриппа в РФ.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, всего по стране привито суммарно 61,7 млн человек (42,3% от численности населения). Среди них 16,6 млн детей, 165 тыс. беременных женщин. При этом за счет работодателей привито 3,9 млн человек.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний ОРВИ зарегистрировано. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю вирусов гриппа не обнаружено.

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Грипп, ОРЗ

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